مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي بقمة القاهرة تعكس دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أهمية قمة القاهرة للسلام التي انطلقت اليوم وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن القمة تعكس دور الدولة المصرية المهم والمؤثر في دعم القضية الفسلطينية.

الباز: كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل

وثمن «الباز» في بيان له، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، مؤكدا أن كلمة الرئيس حملت العديد من الرسائل والتي كان أهمها تأكيد الرئيس على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصر أبدا.

وأشار إلى أن الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة في هذه القمة تعد دليلا قاطعا على الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه جميع القضايا ولا سيما القضية الفلسطينية، موضحا أن قمة القاهرة للسلام فرصة مهمة لتعزيز الحوار بهدف تحقيق السلام في المنطقة والعالم.

مصر تدعم وتساند القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مصر تدعم وتساند القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى كما أنها تسعى لوقف التصعيد في قطاع غزة من أجل حماية المدنيين، مؤكدا أن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير باعتبارها أولوية لدى القيادة السياسية.