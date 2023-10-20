ماسك يخسر 16 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بسبب «تسلا»

خسر مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس «تويتر سابقا»، 16 مليار دولار من ثروته في يوم واحد بعد انخفاض سعر أسهم تسلا بنسبة 9%، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبرج للمليارديرات «بي بي آي».

وفي التعاملات الأخيرة، انخفضت أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 9.3% إلى 220 دولارًا. وتراجعت ثروة ماسك، بمقدار 16 مليار دولار، لتصل إلى 210 مليارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ماسك في المركز الأول ضمن أغنى الأشخاص بالعالم

وظل إيلون ماسك، في المركز الأول في تصنيف أغنى الأشخاص في العالم، فيما جاء في المركز الثاني برنارد أرنو، وفي المركز الثالث، المؤسس والرئيس السابق لمتاجر التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت أمازون، جيف بيزوس.