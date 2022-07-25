أسباب بيع شركة تسلا عملة البيتكوين.. ورجل أعمال: تخلي ماسك عنها فائدة للشركات

أعلن الملياردير العالمي إيلون ماسك عن بيعه 75%، من عملات البيتكوين لدى شركة تسلا التي يمتلكها، وهو ما أحدث ضجه كبيرة في السوق، وتسبب في خسائر للعملة الأكثر شهرة.

وقال إيلون ماسك، إن شركة السيارات الخاصة به باعت هذه الكميات الكبيرة من البيتكوين بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الحجر الصحي في الصين، وهو ما جعل الشركة تتجه إلى زيادة وضعها النقدي.

وأشار ماسك في بيان له، إلى أنه لا يوجد مانع أن يكون هناك تفكير في زيادة كميات البيتكوين التي تمتلكها الشركة في المستقبل، حيث أن ما حدث لن يكون قرار نهائي للشركة.

ومن جهته ذكر رجل الأعمال جاستن صن معروف والمتحمس للعملات المشفرة ذكر أن خروج شركة تسلا التابعة لإيلون ماسك من البيتكوين يعد خبرًا رائعًا للعملات المشفرة، ويجب ألا يهتم السوق بعد الآن بـ تسلا.

تسلا تحصل على حوالي مليار دولار من بيع البيتكوين

وأشار صن إلى أن بيع شركة صناعة السيارات للبيتكوين لما يقرب من مليار دولار يصف أيضًا بشكل إيجابي السيولة التي يمكن أن توفرها العملات المشفرة للشركات الكبيرة، وهو هدف رائع ومكسب في حد ذاته، فهي بكل المقاييس مربحه سواء بامتلاكها أو بالربح الناتج عن بيعها.

ولفت إلى أن ما حدث وقيمة السيولة التي حصل عليها ماسك من خلال بيع البيتكوين ستشجع لشركات الكبرى على شراء العملات المشفرة في المستقبل، فهو ينظر فقط للجانب الإيجابي والربح المتحقق من ذلك.