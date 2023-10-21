رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان»: دخول المساعدات إلى غزة دليل على قوة الإرادة المصرية

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن دخول المرحلة الأولى من شاحنات المساعدات الإنسانية صباح اليوم إلى قطاع غزة، دليل قاطع على مدى قوة وعزيمة الإرادة المصرية.

تأكيد صدق عزيمة الدولة المصرية

أضاف رئيس الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية أكدت اليوم من خلال دخول المساعدات وتنظيم قمة القاهرة للسلام، صدق عزيمتها بألا تتخلى عن الأشقاء في فلسطين، كما أن دخول هذه الشاحنات حق إنساني أصيل تجاه الأهالي في القطاع، الذين أصبحوا الآن في حاجة قصوى لهذه المؤن الموجودة على باب المعبر.

جسر الخير والسلام

أوضح «عبد النعيم»، أن من المهم أن يكون معبر رفح البري عبارة عن جسر الخير والسلام بين الشعبيين، المصري والفلسطيني، مشيدا بسعي الدولة المصرية المستمر، من أجل تسوية القضية الفسطينية بسلام، وحل الدولتيين بحيث يصبح هناك دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية قائلا: «إن عزم الدولة المصرية منذ اليوم الأول على مساندة فلسطين الشقيقة، ظهر في العديد من الاتجاهات، منها الاتجاه الدبولوماسي، والاتجاه الإنساني».