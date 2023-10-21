مجلس الشباب المصري: قمة القاهرة للسلام الأمل الأخير لوقف التصعيد في فلسطين

أشاد مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بانعقاد قمة القاهرة للسلام اليوم، بمشاركة 31 دولة وثلاث منظمات دولية.

وثمن بيان المجلس، حضور زعماء دول قطر، وتركيا، واليونان، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، والعراق، وإيطاليا، وقبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أشاد بالدور المصري في الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما حضر رؤساء وزراء كل من دول بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي؛ ما يعد بمثابة دلالة واضحة على القوة الدبلوماسية والتأثير الفاعل لمصر الكبيرة على صنع القرار في المنطقة العربية وعلى الصعيد الدولي.

كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام

وأضاف البيان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعتبر هو عنوان الحقيقة التي يؤمن بها كل المصريين لكون التهجير بمثابة القضاء على القضية الفلسطينية، متسائلا عن تطبيق المساواة بين أرواح البشر بدون تمييز؟

وأعلن رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن تواف المجلس الكامل مع كلمة الرئيس السيسي بشأن رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، مضيفا أن مصر دفعت ثمنًا هائلًا من أجل السلام في هذه المنطقة، وبقيت شامخة تقودها نحو السلام.

كارثة إنسانية في فلسطين

واستنكر مجلس الشباب المصري، الكارثة الإنسانية التي يشهدها الإقليم العربي والمجتمع الدولي بشأن الاعتداءات المتتالية على الشعب الفلسطيني للقضية الفلسطينية واستمرار سلطات الاحتلال فى اعتدائاته واستفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس، وارتكاب جرائم القتل العمد تجاه المدنيين والنساء والشيوخ والأطفال، وتلك الاعتداءات التي تتم بشكل ممنهج على مدار سنوات طويلة.

كما استنكر مجلس الشباب المصري ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين من جميع أعمال العنف التي استهدفت البنية التحتية التي أدت لحرمان السكان من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ومياه وكهرباء وعلاج.

الدور الريادي لمصر في مواجهة الاعتداءات الغاشمة

وأثنى الدكتور محمد ممدوح، على الدور الريادي والمسئول للدولة المصرية ممثلا في القيادة السياسة في مواجهة الاعتداءات الغاشمة والوحشية التي تتنافى مع كافة المعايير الإنسانية.

وناشد قادة الدول ورؤساء الحكومات باتباع كافة الإجراءات الدولية تجاه إسرائيل لإجبارها على وقف العنف والرجوع لطاولة التفاوض السلمي درءا للدماء وحفاظا على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة لإجبارها على ضرورة القيام بمسئولياتها في حماية الشعب الفلسطيني كدولة محتلة تسببت في إبادة أكثر من 4000 شهيد و 19 ألف جريح وتشريد الآلاف من قاطني 24 ألف منزل تم قصفها وتهدمها كليا أو جزئيا بكل وحشية.