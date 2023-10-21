محافظ مطروح يتفقد ورش العمل بالمهرجان الدولي السابع للتمور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن نجاح معرض التمور السابع المقام على هامش مهرجان التمور الدولي في واحة سيوة، المقرر أن يستمر على مدار 3 أيام.

وتفقد المحافظ أروقة المعرض برفقة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى من دولة الإمارات، والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذى لمركز الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، والنائب جمال الشورى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة ولفيف من مشايخ سيوة.

واستمع خلال الجولة عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وأساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل ومبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

ورش عمل لتبادل الخبرات في مهرجان التمور

وقال محافظ مطروح إن ورش العمل تهدف إلى تبادل الخبرات وطرح مزيد من الرؤى والمقترحات لتطوير صناعة التمور، من أجل المصلحة العامة نحو غداً أفضل.

النهوض بزراعة وصناعة التمور

وأكد محافظ مطروح ببيان أن مهرجان التمور المقام في واحة سيوة يساهم في التشجيع على النهوض بزراعة وصناعة التمور في مصر، ومن المقرر الخروج بمقترحات وتوصيات بناءة للنهوض بزراعة النخيل وإنتاج التمور وتسويقه.