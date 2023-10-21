محافظ مطروح: مهرجان التمور يشهد انتعاشة كبيرة بمشاركة 9 دول

شهد مهرجان التمور الدولي في نسخته السابعة، المقام في مطروح، إقبالا كبيرا من المواطنين، لليوم الثاني على التوالي، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة، في ظل عرض العديد من المنتجات المتميزة من داخل وخارج مصر.

95 عارضا من 9 دول

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في تصريح لـ«الوطن» إن هناك عارضين في معرض التمور في واحة سيوة من 9 دول مختلفة عربية وأجنبية، من مصر والإمارات والمكسيك والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا والسعودية والأردن، بإجمالي 95 عارضًا.

مهرجان التمور ينشط الاستثمار

وأضاف محافظ مطروح أن مهرجان التمور يساهم في تنشيط وإنتاج التمور في مصر وتحديداً في واحة سيوة والتوسع في زراعة جميع منتجات نخيل التمر، وتسهيل الاستثمار في هذا المجال، ورفع المستوى الاقتصادية في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة في سيوة، وتسهيل إجراءات إقامة مصانع تعبئة وتوزيع وتصنيع التمور بمختلف أنواعها وزيادة مستوى الإنتاج وزيادة عملية التصدير للخارج، والاهتمام بتطوير صناعة التمور في سيوة.