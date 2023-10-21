شرطة باريس تمنح تصريحاً بتنظيم تجمع تضامناً مع الفلسطينيين الأحد

وافقت إدارة الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، على تنظيم تظاهرة من أجل غزة، غداً الأحد، في ميدان «الجمهورية»، إلا أنها حذرت في نفس الوقت من أنه «لن يتم التسامح بأي تجاوزات».

وأوضحت شرطة باريس، في بيان لها اليوم السبت، أن التصريح لهذا التجمع جاء بناءً على دعوة جماعية، للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشددت على أنه لن يتم التسامح بأي تجاوزات.

الموافقة على المظاهرة

تأتي هذه الموافقة على هذه التظاهرة والتجمع، بعد أن خرج آلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، في مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء الخميس الماضيـ، في ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.

حظر سابق للمظاهرات

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قد حظر، في وقت سابق، التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلاً إنها «من المرجح أن تخل بالنظام العام»، إلا أن آلاف الفرنسيين، غالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المتواجدة في باريس، تجمعوا يوم الخميس الماضي، في ميدان «الجمهورية»، وخرجوا في مظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وأعلنت المحكمة الإدارية في باريس، في وقت سابق اليوم، رفع الحظر الذي كان مفروضاً على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين.

وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر الأربعاء، إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية منع أي تظاهرات داعمة للفلسطينيين، مبرراً ذلك بأن من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام للبلاد، لكن مجلس الدولة يرى أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة.