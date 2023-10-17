«الصدام يقترب».. هل يسمح ليفربول بانضمام محمد صلاح للفراعنة في أولمبياد باريس؟

رحلة باريسية استثنائية، تنطلق يوليو 2024، وتسدل ستائرها في أغسطس من العام ذاته، يحجز خلالها منتخب مصر الأولمبي، مقعدًا أساسيًا ضمن منافسات كرة القدم الأولمبية، لذلك يحتاج إلى قائد مؤثر لاصطحابه في تلك المهمة، فمن يكون هذا المنقذ؟.

محمد صلاح مطلب أول للمنتخب الأولمبي

الإجابة دائمًا «محمد صلاح»، فليس غريبًا أن يصبح الفرعون المصري مطلب أول ضمن قائمة الثلاثة الكبار، المقرر اصطحابهم في رحلة المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد باريس 2024، لكن يبدو أن أحلام البرازيلي روجيرو ميكالي لن تكون مشروعة في قانون يورجن كلوب مدرب ليفربول.

يحاوط يورجن كلوب بسياج من الشروط على محمد صلاح في ليفربول، ليحافظ على استمراره ووجوده مع الفريق على مستوى جميع المناسبات؛ لذلك وقف أمام بيعه أو خروجه من قلعة «أنفيلد» تحت أي ظرف، رغم الإغراءات المادية غير المسبوقة، التي حصل عليها ليفربول ولايزال.

لا يملك ليفربول القدرة على حرمان محمد صلاح من تمثيل منتخب بلاده، وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تحمي حق المنتخبات الوطنية في استدعاء لاعبيها، خلال فترات التوقف المعروفة، لكن تلك المرة سيكون يورجن كلوب صاحب القرار الأول والأخير في انضمامه إلى المنتخب الأولمبي.

هل يستبق يورجن كلوب الأحداث بخدعة مبكرة؟.. الشواهد كافة تؤكد أن المدرب الألماني لن يسمح بخروج محمد صلاح من ليفربول تحت أي ظرف استثنائي غير رسمي، إذ بدأ التلميح مبكرًا عن معاناة مرتقبة قد تواجهه حال خروج الفرعون المصري من قلعة أنفيلد، خاصة بعدما شارفت بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، على البداية.

سلسلة من التصريحات المتتالية على مدار الفترة الأخيرة، أعرب خلالها كلوب عن سخطه من سلسلة التوقفات الدولية المتكررة، التي خلفت العديد من الإصابات والحمل الزائد على اللاعبين، ما يؤثر ذهنيًا وفنيًا على عناصره الدولية.

لم يفوت روجيرو ميكالي فرصة إلا وأكد على تأثير وضرورة وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في رحلته إلى باريس 2024، رغم عدم الاستقرار على الأسماء الـ3، لكنه يرى أن الفرعون المصري لا يحتاج الخضوع إلى تقييمات من أجل الانضمام إلى صفوف الفراعنة الصغار.

«لا خلاف على صلاح».. هكذا حسم محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي، في آخر حديث له، الجدل حول اختيار محمد صلاح لتمثيل الفراعنة في الأولمبياد، بالتأكيد على أن ميكالي متمسك بفكرة الاستعانة بجناح منتخب مصر، رغم أنه لم يتواصل معه أو النادي الإنجليزي من أجل استطلاع رأيهما في ذلك.

أزمة مرتقبة ستشعل ليفربول، سلطت الصحف العالمية الضوء عليها، ومنها «ديلي ميل»، التي أكدت عدم وجود فرصة سانحة أمام المنتخب الأولمبي للاستعانة بمحمد صلاح، باعتبارها ستتزامن مع التحضيرات للموسم الجديد، وقد تغيبه عن المباراة الأولى.