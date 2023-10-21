جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة لدعم الشعب الفلسطيني

شارك الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة للوجه القبلي بمحافظة أسيوط، في وقفة تضامنية ضمت أعضاء هيئة التدريس والآلاف من طلاب الجامعة للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

رفض تهجير الفلسطينيين

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي: «انطلقت اليوم من داخل الحرم الجامعي بأسيوط مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من كافة منسوبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب وطالبات الفرع، مؤيدين قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفظ الأمن القومي المصرى ، ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء».

دعم قرارات الرئيس

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر على اصطفاف كافة منسوبي الجامعة مع القيادة السياسية، في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، وحفظ الأمن القومي لمصر وأن الآلاف من المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، منددين بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ونحن فداك يا فلسطين تعبيرا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطنيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها ما يزيد أكثر 3000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.