«لم يتركوا أليفهم أيتركون أرضهم؟».. الفلسطينيون يتمسكون بحيواناتهم في ظل القصف

مر على الحرب منذ بدايتها أسبوعان، وفي كل يوم توثِّق عدسات المصورين عطف الفلسطينيين على حيواناتهم الأليفة، فلم تنسهم أصوات القنابل الأرواح البريئة التي يربونها في بيوتهم، ومن بين الصور التي نُشرت عن الرأفة بالحيوان في قلوبهم صورة لطفلة أمام حطام أحد البيوت تحمل قطتها، وفي الشوارع عشرات النساء والرجال النازحون يحملون حيواناتهم هاربين بها من قصف القنابل المتكرر في قطاع غزة، وتلك المشاهد تعرضها السطور التالية.

فلسطين الحب والحرب

أصوات القنابل المرعبة التي تؤرِّق حياتهم، والتهديد بالقصف المتكرر لم يمنع الفلسطينيين من الاهتمام بالحيوانات الأليفة، ووثق ذلك المصور الفلسطيني محمد كحلوت الذي نشر مجموعة من الصور عبر صحفته الرسمية على «فيسبوك»، وفي الصور ظهرت أم تسير بجانب أسرتها تحمل قطة بيضاء أثناء نزوحهم من بيتهم بعد تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها، وفي صورة أخرى وقف أحد شباب فلسطين يحتضن قطته التي تعكس ملامحها الخوف والفزع مما تسمعه صوت انفجارات، ومن خلفه يظهر الدمار الذي تركه قصف الاحتلال للبيوت.

وفي مشهد سينمائي أصبح عاديًا في حياة الفلسطينيين في قطاع غزة تظهر فتاة ترتدي إسدال الصلاة والذي يُعتبر من استعدادات الفلسطينيات للقصف، تحمل قطتها الرمادية خوفًا عليها من الضياع أو الموت تحت أنقاض البيوت المتراكمة.

إنقاذ الحيوانات

في عيون الحيوانات في فلسطين ظهر الخوف والرعب لكن الإنسانية التي يتمتع بها أهل غزة تجعلهم لا يتجاهلون ضعيفهم من القطط والحيوانات التي يبحثون عنها تحت الأنقاض وهي لقطة أخرى وثقتها عدسات المصورين الذين يعكسون الوضع بالفيديوهات التي ينشرونها عبر صفحات التواصل الاجتماعي عندما تلتقط أجهزتهم شبكة إنترنت، وفي أحد المقاطع خرج طفل من منزل محطم وهو يحمل قطته والتراب يغطي جسده، وأمام أحد البيوت وقف شقيقان يحملان علبة زجاجية يحتفظان فيها بسمكتهما، فالأطفال قبل الكبار يحرصون على إنقاذ ما تبقى لهم من ذكريات في حياتهم السابقة.