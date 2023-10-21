«مصر أكتوبر»: كلمة الرئيس السيسي في قمة السلام عبرت عن إرادة الشعب المصري تجاه فلسطين

أشاد المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت بحضور زعماء وقادة العالم.

وأكد «حلمي» في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي جاءت تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وحمل العالم مسؤولية ما يحدث في فلسطين، وهو ما يتطلب تضافرا دوليا لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني.

استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي على استمرار دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل على إنهاء الصراع وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأضاف أن القمة أكدت أن الدبلوماسية المصرية جادة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأنها أولوية عاجلة تحتاج لمزيد من التكاتف وتضافر الجهود للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الدفاع عن حقوقه المشروعة.

حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الحل في القضية الفلسطينية، لن يكون من خلال إزاحة شعبا بأكمله إلى أماكن أخرى، ولكن بتحقيق مبادىء العدل القائمة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة فى أرض مستقلة وحياة هادئة مستقرة على أراضيهم.

وأوضح «حلمي»، أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة شهدت تأييدا كبيرا من جميع قيادات وزعماء ورؤساء ووفود العالم المشاركين في القمة، مؤكدا أنها جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب المصري تجاه عدوان الاحتلال، وحمل العالم مسؤولية ما يحدث وهو ما يتطلب تضافرا دوليا، لوضع حد لما يحدث من تصعيد تجاه الشعب الفلسطيني، ووضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية.