جامعة المنيا تشيد بموقف طلابها في دعم فلسطين وتدعو للحفاظ على النظام

أصدرت جامعة المنيا بيانا أشادت خلاله بموقف طلابها في دعم القضية الفلسطينية، والخروج في مسيرات حاشدة تطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، وطالبتهم بوقف التظاهرات لعدم عرقلة مسيرة العملية التعليمية.

تضامن طلاب الجامعة مع القضية الفلسطينية

وجاء نص البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لجامعة المنيا كالتالي: «تقدر وتشكر جامعة المنيا جميع أبنائها الطلاب لموقفهم الوطني وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة ودعمهم لموقف الدولة المصرية القوي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مسيراتهم الحاشدة بصورة حضارية داخل الجامعة، لقد كان لهذه المواقف الوطنية من أبنائنا الطلاب وجموع الشعب المصري عظيم الأثر في التخفيف من معاناة الأشقاء بالسماح بإدخال المساعدات لهم عبر معبر رفح».

وقف التظاهرات واستكمال الدراسة

وتهيب جامعة المنيا بأبنائها الطلاب الالتزام بدراستهم وعدم الخروج في مسيرات اعتبارا من يوم الأحد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف لهذا الأمر الذي يتسبب في عرقلة سير العملية التعليمية، ومما قد يسمح باندساس عناصر مخربة من خارج الجامعة استغلالا للموقف، ما قد يعرض أبنائنا الطلاب للخطر وباعتبار أن أبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قد قاموا بواجبهم الوطني تجاه هذا الأمر بصورة حضارية مقدرة.