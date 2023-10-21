محافظ كفر الشيخ ينعى اللواء محمد أمين نصر أمين صندوق تحيا مصر

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، شقيق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

المحافظ يوجه العزاء لأسرة الفقيد الراحل

وجّه المحافظ، العزاء لأسرة الفقيد الراحل، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

تشييع جثمان الفقيد

من المقرر أنّ يتم تشييع جثمان الفقيد من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدا بعد صلاة الظهر، على أنّ يُقام العزاء بعد غدٍ الاثنين، بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

من اللواء محمد أمين نصر؟

اللواء محمد أمين نصر من مواليد قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تدرج بجميع المناصب القيادية داخل القوات المسلحة، حتى وصل إلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وفي السابع والعشرين من يونيو عام 2019، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون المالية.