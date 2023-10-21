رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات ندب العاملين

وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بأهمية متابعة الانتهاء من تنفيذ كل خطابات الندب الداخلية للعاملين بالمعاهد على وجه، مشدداً على إحالة المقصر والمتباطئ في تنفيذ أي خطاب إلى التحقيق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس المنطقة بمديري المراحل وموجهي عموم ومسئول التوجيه الفني بالمنطقة، صباح اليوم السبت، بإحدى قاعات إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور مديري إداراتي التنسيق والتوجيه الفني بالمنطقة.

متابعة سير العملية التعليمية في المعاهد

واستهل رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الاجتماع بالاطلاع على تقارير متابعات الحضور حول سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، كما نوه علي أهمية متابعة تواجد الموجهين بالمعاهد والاطلاع على دفاتر زيارات المعاهد.

وطالب رئيس المنطقة الحضور بأهمية إحضار تقارير وإفادات حول تنفيذ كافة خطابات الندب من عدمه، وتسجيل الخطابات التي لم تُنفذ حتى تاريخ زيارة رجال المتابعات، والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية وإدارة التنسيق بالمنطقة على الفور للإبلاغ عن حالات التباطؤ والتقاعس حيال تنفيذ هذه الخطابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سد عجز المُعلمين

وتناول الاجتماع مناقشة أمور سد العجز والزيادة في تخصصات المُعلمين بحضور مدير التنسيق، وتم التواصل مباشرةً مع بعض مديري الإدارات التعليمية لطرح الحلول مباشرةً والتنفيذ على الفور، كما تم التنويه مجدداً علي الحضور بحصر عجز الحصص في كل تخصص مقارنة بعدد الفصول ونصاب المُعلمين بكل معهد علي حسب الكادر الخاص به للحصر، والإعداد من أجل صرف أجر الحصص الزائدة عن النصاب للمُعلمين الذين تحملوا ذلك.

كما أكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية مجدداً على إدارة التوجيه الفني بالمنطقة بالإشراف على جميع أعمال موجهي العموم، وعقد اجتماعات دورية لهم، والتعاون فيما بينهم عند وضع الخطط الخاصة بهم، ومراجعة أي تعديلات في النقل أو الندب الخاص بالإحصائيات، ومطالبة الموجه العام بعمل تقرير أسبوعي عن المعاهد التي قام بزياراتها ومن ثم إعداد تقرير شهري مجمع عنها.