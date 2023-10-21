لليوم الخامس.. جامعة كفر الشيخ تواصل استقبال المتبرعين بالدم تضامنا مع غزة

واصلت جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، دورها المجتمعي في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، من خلال حملة التبرع بالدم التي دشنتها أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أمام كلية التربية النوعية، وذلك لليوم الخامس علي التوالي.

تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة

وتأتى حملة التبرع بالدم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

إقبال كبير على حملة التبرع بالدم

وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً من جانب كافة منسوبي جامعة كفر الشيخ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا وأسرهم، الذي يبرهن على أنّ الشعب المصري دائماً داعماً للشعب الفلسطيني.

رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي غزة

وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أكد في وقت سابق، إنّ الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا إلى أنّ هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا والمصابين.