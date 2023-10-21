جامعة كفر الشيخ تنظم حملات توعوية بخطورة المواد المخدرة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة كفر الشيخ، حملات توعوية بجامعة كفر الشيخ، فى إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك، ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

توزيع مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة

ووزّع متطوعو الصندوق، على طلاب الجامعة مطويات بأضرار إدمان المواد المخدرة، وأهمية الابتعاد عن المخدرات، لما تُسببه من أضرار صحية ونفسية جسيمة، وتأثيرها البالغ على المجتمع كله.

تنفيذ عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية

كما نفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية لطلاب جامعة كفر الشيخ، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان علي التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.