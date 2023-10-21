رئيس جامعة القاهرة ينعى أمين صندوق تحيا مصر: قامة وطنية ناجحة

نعى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله الصبر والسلوان، ويجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

نموذج إنساني نبيل

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد، إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، وقامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ وكانت حياته حافلة بالعطاء والإخلاص حتى لحظات حياته الأخيرة.