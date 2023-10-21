«المصريين الأحرار» ينعى أمين صندوق تحيا مصر: خدم بلاده في العديد من المناصب القيادية

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وقال الحزب في بيان له، إن الراحل خدم بلاده في العديد من المناصب القيادية داخل مصنع الرجال قواتنا المسلحة حتى وصل إلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأضاف الحزب، أن الفقيد واصل خدمته للوطن بعد إنهاء الخدمة العسكرية حينما عين مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2019، وسيظل تاريخ مصر يُسجل لرجالها أعمالهم في خدمة الوطن.

وفاة أمين صندوق تحيا مصر

وتوفي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، اليوم، ومن المقرر تشييع الجنازة غدا الأحد بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي.

وقال تامر عبد الفتاح، مدير صندوق تحيا مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وافته المنية اليوم، على أن تكون الجنازة غدا بعد صلاة الظهر، والعزاء الاثنين المقبل، على أن يتم تحديد مكان العزاء في وقت لاحق.