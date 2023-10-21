مبعوث الصين للشرق الأوسط: تصاعد العنف في غزة لن يحل المشكلة

قال تشاي جون، مبعوث الصين للشرق الأوسط، اليوم السبت، إن قمة القاهرة للسلام 2023 جاءت في توقيت حاسم، إذ أن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، وحثَّ على ضرورة حشد وبذل جهود مشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال.

وقف إطلاق النار لعبور المساعدات بسلام

وذكر مبعوث الصين لدي الشرق الأوسط المجتمع الدولي، خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، أنه في حالة الاتفاق على وقف إطلاق النار، سيتم عبور المساعدات بسلام، كما أن وقف القتال أيضاً «يمكن أن يساعدنا حتى نفكر بحل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية».

وأكد أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح وثابت ولن يتغير، لافتًا إلى أن التأخر في إيجاد الحل في للقضية هو السبب الجذري لتفاقم الوضع الحالي، وأنه على المجتمع الدولي تجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر في المنطقة.

العنف لا يجد مخرجًا للمشكلة

وأشار إلى أن العنف لا يجد مخرجاً للمشكلة، وأن السبيل العسكري أيضاً لا يؤدي إلا لدوام الصراع، كما ذكر أن حل الدولتين اقتراح على الجميع العودة إليه، لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

واستطرد قائلاً: «تابعت كافة الكلمات، وسعيد بعودة الحديث عن حل الدولتين، الذي يشكل توافقاً واسع النطاق بين قادة الدول الحاضرين لقمة القاهرة للسلام».