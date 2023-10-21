إعلامية فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر صوتنا.. ويحرمنا من الحياة

قالت الإعلامية الفلسطينية مريم أيوب، إنّ تواصلها مع أسرتها وأقاربها مرهون بمزاجية الاحتلال الإسرائيلي، فهناك انقطاع تام للإنترنت والكهرباء والماء بقطاع غزة «الاحتلال يحاصرنا منذ 16 سنة، ويحرمنا من مقومات الحياة».

التواصل مع أهالي القطاع نادر جدا

وأضافت خلال حوارها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «التواصل مع أهالي القطاع نادر جدا، وهناك معاناة كبيرة لتوصيل الرسالة والصورة والكلمة، ولم يعد أهالي القطاع قادرين على التعبير عن معاناتهم».

حرب إعلامية على الفلسطينيين

وتابعت: «نحارب إعلاميا قبل عسكريا حتى لا نتكلم عن معاناتنا، وقطاع غزة يتعرض لعمليات منذ 16 سنة، وغزة محاصرة منذ سنوات، واليوم يجرى ربط الأحداث بما حدث في 7 أكتوبر، وما فعلته حركة المقاومة في السابع من أكتوبر لفت الأنظار العالم إلى قطاع غزة، وما حدث من المقاومة رد فعل وليس فعلا».