«صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» ندوة حول المشاركة في الحياة السياسية بالبحيرة

نظم مركز إعلام دمنهور، برئاسة أميرة الحناوي، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة، ندوة توعوية حول «دور الشباب في الانتخابات الرئاسية وتأثيرهم على السياسة العامة»، وذلك ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك»، بقاعة مركز شباب أبو حمص.

موضوعات الندوة

تناولت الندوة أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وبخاصة الشباب والتحفيز على المشاركة السياسية والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، وأن الشباب هو قوة التغيير ويجب انضمامهم للعمل الفعلي في صناعة القرار.

حق الشباب في المشاركة بالحياة السياسية

وأشارت إلى أن الدولة والدستور كفلوا للشباب حق المشاركة والتصويت لأنهم هم من يصنعون بلدانهم وهم الركيزة الأساسية للدولة، وعليهم ألا ينساقوا وراء الشائعات التي من شأنها النيل من الدولة المصرية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ودعما للدور الوطني في نشر الوعي بثقافة المشاركة السياسية للمواطن في تحديد مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وبحضور الدكتور طارق مجلي أستاذ الفلسفة السياسية بكلية التجارة جامعة دمنهور، والدكتور عبد الجواد شوقي حبيب مدير إدارة أوقاف أبو حمص، ونجلاء عباس رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة.