إزالة 926 إعلانًا مخالفًا بأحياء الإسكندرية خلال شهر

شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات بالإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء نظراً لما تشهده شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط من فوضى ومظهر غير حضاري يسيء للمظهر الجمالي والحضاري للإسكندرية.

غرامات للمخالفين

قالت إيمان جابر، رئيس المركز النموذجي لـ«الوطن»، إن الحملة المكبرة شملت كل أحياء الإسكندرية في نفس التوقيت وأسفرت عن إزالة 926 إعلانًا مخالفًا خلال شهر واحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والحملات مستمرة بنطاق الأحياء وعلى مستوى المحافظة لإزالة أي مخالفات أو إعلانات بدون ترخيص وستوقع غرامات على المخالفين لردعهم وعدم تكرار المخالفة.

حملات مفاجئة

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.