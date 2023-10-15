محافظ الإسكندرية: 2 كيلو من كل سلعة مخفضة للمواطن لمواجهة الاحتكار
كتب:
كيرلس مجدى
09:06 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
محافظ الإسكندرية خلال متابعة مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه وجه مسؤولي السلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بضرورة توفير 2 كيلو من كل سلعة مخفضة على الأكثر لكل مواطن، لمواجهة الأساليب الاحتكارية من صغار التجار في شراء كميات مخفضة، لبيعها بالغالي في متاجرهم.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم، على هامش تفقده تنفيذ مبادرة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.
التصدي للمحاولات الاحتكارية كافة للتجار
وشدد «الشريف» على الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية كافة، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق، للتصدي للمحاولات الاحتكارية كافة للتجار، في حجب السلع الأساسية عن الأسواق، أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
وشدد المحافظ، على أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تجريها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار، خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة، التي تُنفذها المحافظة.
محافظ الإسكندرية: القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار
وثمن اللواء محمد الشريف، جهود المبادرة، لما لها من مردود إيجابي على المواطنين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة عن المواطنين، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء.
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