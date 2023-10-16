محافظ الإسكندرية: استمرار أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

نفى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة، مؤكدًا أنه جارٍ استكمال المشروع الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على أي تراكمات لمياه الأمطار في ميدان فيكتور عمانويل والمنطقة المحيطة.

جاء ذلك خلال تفقده ميدان فيكتور عمانويل بمنطقة سموحة مع جميع الجهات التنفيذية المعنية للرد على كافة تساؤلات المواطنين وكل ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من صور أظهرت وجود تراكمات لمياه الأمطار بمناطق تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

حل جذري للتعامل مع زيادة نسبة الأمطار

وأكد محافظ الإسكندرية في تصريحات صحفية، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

الشريف: المشروع مهم رغم معاناة المواطنين أثناء تنفيذه

وأشاد «الشريف» بتفهم مواطني الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي عقب الانتهاء من جميع مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية هو الاستفادة الكاملة بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعد أحد أضخم المشروعات القومية التي تتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.