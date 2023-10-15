محافظ الإسكندرية يتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع في السلاسل التجارية

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، يرافقه المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقيادات المديرية، المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وحامد متولي، سكرتير عام حي العجمي، فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية لرفع العبء عن المواطنين، التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من القيادة السياسية.

تنسيق بين مديرية التموين والسلاسل التجارية

وتقام هذه المبادرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية والسلاسل التجارية الشهيرة بالإسكندرية، وهي سلاسل فتح الله وجملة ماركت وأسواق فتح الله، وكارفور والسرايا ماركت وكازيون وخير زمان؛ إذ تعرض السلع الغذائية الأساسية من السكر والزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتها والفول والعدس والبيض والدواجن، ويجرى عرض السلع الخاصة بالمبادرة، في ركن خاص بها داخل فروع السلاسل التجارية بأسعارها المخفضة.

وتفقد محافظ الإسكندرية، ووكيل وزارة التموين، أحد فروع سلسلة أسواق فتح الله، الكائن بمول العجمي ستار في حي العجمي، واستمرت الجولات إلى أحد فروع سلسلة جملة ماركت الكائن بحي المنتزة ثان.

وأكد عبد الله عبد الحميد، مدير فروع فتح الله ماركت، أن السلع الغذائية الأساسية متوفرة بكثرة في جميع الفروع، وللمواطن الحق في الشراء يوميا، ونناشد المواطنين شراء الكميات على حسب حاجتهم.

تخفيضات حقيقية

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن دور المديرية يتمثل في الدور التنسيقي والرقابي الأصيل، لمتابعة التخفضيات على السلع المعلن عنها، مؤكدا أنها تخفيضات حقيقية، بالإضافة إلى تلقي تقارير أسبوعية لمتابعة مدى تأثير التخفيضات على مثيلتها من السلع في الأسواق الأخرى.

وجاء أسعار السلع، كالتالي:

- السكر 27 جنيها.

- الزيت 34 جنيها.

- المكرونة 17.60 جنيه.

- العدس 39.50 جنيه.

- الفول 20 جنيها.

- حليب كامل الدسم 28.50 جنيه.

- جبنة بيضاء 500 جرام 26 جنيها.