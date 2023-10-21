نقيب أطباء المنوفية: قمة القاهرة للسلام جذبت أنظار العالم ورفضت تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد القرش نقيب الأطباء في محافظة المنوفية، إن مؤتمر القاهرة للسلام الذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، وحد الجهود خلف راية الدولة المصرية لتحقيق عدة مكاسب أهمها، فتح معبر غزة بشكل منتظم لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية مع وجود معابر وطرق آمنة، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية.

نقيب أطباء المنوفية: قمة القاهرة للسلام رفضت التهجير

وأضاف نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة القاهرة للسلام وضعت أمام أعينها وبشكل لا لبس فيه، الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، قائلا: «الدولة كانت واضحة جدًا والرئيس السيسي قال لكل العالم خلال القمة إن هذا لن يحدث».

القرش: أعين العالم تتجه نحو مصر لمتابعة القضية الفلسطينية

وأشار إلى التواجد الدولي الكبير من رؤساء وملوك وقيادات الدول في قمة القاهرة للسلام جعل أعين العالم تتجه نحو مصر لمتابعة الأوضاع في فلسطين، مشيراً إلى أن دخول جزء من المساعدات الإنسانية إلى فلسطين في نفس يوم القمة يعد نجاح كبير لها.

وأوضح أن الجهود الشعبية والمظاهرات الحاشدة كانت واضحة، التي تأتي تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض التهجير للفلسطينيين ووقف الاعتداءات على الأشقاء في فلسطين، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.