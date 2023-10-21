باحث استراتيجي يوضح أهداف قمة القاهرة للسلام: إيقاف سفك الدماء ومنع تهجير أهالي غزة

أكد علي عاطف الباحث الاستراتيجي أن قمة القاهرة للسلام جاءت في توقيت حاسم بالنسبة للأزمة الفلسطينية، وما يحدث منذ 7 أكتوبر الجاري من حيث استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطنيين في قطاع غزة، ورغبتهم في تهجيرهم للخارج عبر عمليات إبادة جماعية، مشيرا إلى أن القمة جاءت في وقت حاسم في إطار رعاية مصرية كاملة.

إيقاف سفك الدماء ومنع تهجير أهالي فلسطين

وأشار الباحث الاستراتيجي خلال لقائه عبر فضائية on، إلى أن أهداف مصر من قمة القاهرة للسلام، إيقاف سفك الدماء في الأراضي الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من التهجير، وإنهاء وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها بشكل كامل.

مصر تلعب دورا كبيرا في إنهاء الأزمة

ولفت الباحث الاستراتيجي إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في إنهاء الأزمة، من حيث محاولة حلها عن طرق الدبلوماسية والسياسية، وقمة القاهرة للسلام، أنها ستقود وننتظر خلال فترة قصيرة بإنهاء الأزمة، وخلال الجلسة الختامية ستخرج لنا نتائج تقود إلى حل القضية الفلسطينية، سواء إيقاف الأزمة الجارية، ومن حيث حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، من حيث خارطة الطريق وحل الدولتين، الذي تراعيهما مصر منذ عقود طويلة.