برلماني: قمة القاهرة للسلام تقضي على مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أشاد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برسائل الرئيس الحاسمة والقوية التي ألقاها اليوم خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت بمشاركة 34 دولة و3 منظمات، مؤكدًا أن القمة جاءت لتقضي على كل المخططات الخبيثة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأضاف نظير في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يثبت في كل موقف أو أزمة عصيبة تمر بها مصر أو دول الجوار أنه زعيم واعٍ وقادر على قراءة المشهد وتحليله، ووضع الحلول قبل تفاقم الأزمة، ما جعله يدرك ضرورة عقد مؤتمر القاهرة للسلام، لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على أهل غزة المدنيين العزل، والتأكيد على أن تلك الأعمال التخريبية الدامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي تخالف كافة المواثيق الدولية.

الشعب المصري يدعم القيادة السياسية

وتابع بأننا كشعب مصري وعربي ندعم القيادة السياسية في مواقفها المشرفة والحاسمة، عندما رفضت حل القضية الفلسطينية على حساب مصر من خلال دعوة أهل فلسطين بالنزوح إلى سيناء، ونؤكد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر غير مسموح المساس به.

وأكد عضو مجلس النواب، في نهاية حديثه، على ضرورة تكاتف زعماء العرب ووقوفهم بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على ضرورة حل الدولتين، وضمان الحقوق الفلسطينية المشروعة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.