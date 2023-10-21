الهلال الأحمر المصري: سنستمر في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

أكد الهلال الأحمر المصري، إدخال المعونات الإغاثية إلى قطاع غزة، لتسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المرحلة الثانية، حيث كانت المرحلة الأولى في 7 أكتوبر الحالي، موضحا أنّه جرى تجهيز المساعدات بالاحتياجات الأساسية، الطبية والإغاثية، بناء على احتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف الهلال الأحمر المصري في بيانٍ له، أنّه جرى التنسيق مع أجهزة الدولة ومعبر رفح البري لتسهيل مرور الشاحنات من المعبر، كما جرى التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستقبال المساعدات وتوجيهها إلى المتضررين من الأزمة.

يذكر أنّ الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، في انعقاد دائم لمجموعة إدارة الأزمة، حيث وصل مروان جيلاني مدير الهلال الأحمر الأحمر الفلسطيني، والدكتور يونس الخطيب رئيس الهلال الأحمر الفلسطيني، لمتابعة سير الأوضاع على الحدود، ورافقهم خلال الزيارة الدكتور رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وأكد «الناظر»، أنّ الهلال الأحمر المصري سيستمر في إرسال المساعدات وتجهيزها لتلبية احتياجات الفلسطينيين.