رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار: دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية غائب

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن وجود الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر القاهرة للسلام يُعتبر مهما، ولكن دور الأمم المتحدة غائب وليس له تأثير في القرار السياسي مثل قرار وقف إطلاق النار في فلسطين.

نحن أمام كارثة.. لا أحد يريد أن يتحرك

وأضاف «نصري» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أنه بفتح معبر رفح ستوجد استجابة قريبة وقرار سياسي برغم استمرار القصف، «نحن أمام كارثة، لا أحد يريد التحرك، الكل مستسلم للإرادة الأمريكية ودعمها لاسرائيل، وللأسف الشديد الدولة المصرية في هذا الملف بمفردها»،لافتًا إلى أن معظم كلمات الوفود اليوم بـ«قمة القاهرة للسلام» كانت «كلمات سد خانة»، لكن الرئيس السيسي أدان الجانب الإسرائيلي بوضوح.

الموقف المصري مفاجئ لإسرائيل

وتابع: أن الموقف المصري كان مفاجئا لإسرائيل، قائلًا: «الموقف المصري فاجأهم وأغضبهم، كانوا متخيلين إن مصر هتقف تتفرج زي المجتمع الدولي وزي على المستوى الإقليمي وبعض الدول العربية التي لم تشارك بشكل أو بآخر».