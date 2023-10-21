ظاهرة غريبة تثير الرعب في مقاطعة بريطانية.. ماذا شاهدوا في السماء؟

ليلة مرعبة عاشها سكان إحدى المقاطعات البريطانية، وذلك بعدما استيقظ سكانها على ظاهرة غريبة تمثلت أمامهم وكأنها مشهدًا داخل فيلم رعب، وسرعان ما وصفوه بأنه ربما يكون علامة على «نهاية العالم».

السماء الزرقاء تتحول إلى اللون الوردي

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن السكان في مدينة «ثانيت» البريطانية، استيقظوا فجرًا على ظاهرة مرعبة بعد أن تحولت السماء للون الوردي، وهو ما ظنوه علامة على نهاية العالم.

وكشفت التقارير أن اللون الوردي الذي ظهر في سماء المدينة البريطانية أثار الرعب في سكان «ثانيت» حين استيقظوا في الساعات الأولى من اليوم، وبدأوا يتساءلون عما حدث في بلدتهم، وسرعان ما تم تداول صور السماء وردية اللون عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.

سبب تحول السماء للون الوردي

ومع انتشار الذعر والهلع بين السكان، سرعان ما كشفت التقارير العلمية أن السبب خلف تحول لون السماء للوردي بشكل مفاجئ، وجاء وكأنه مشهدًا من فيلم خيال علمي، ما هو إلا بسبب الصوبات الزراعية المجاورة للمدينة.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية عن موقع «Thanet Earth» العالمي، أنه يتم إنتاج حوالي 400 مليون حبة من الطماطم، و24 مليون حبة من الفلفل، و30 مليون حبة من الخيار، داخل تلك البيوت الزراعية أو الصوبات المخصصة للزراعة.

وتم اختيار الجنوب الشرقي من بريطانيا موقعًا لتلك الصوبات الكبيرة نظرًا لطول مدة ساعات ضوء الشمس به، ما يفيد تلك النباتات في النمو، لكنه عند قدوم فصل الشتاء يشكل الأمر تحديًا كبيرًا لأن النباتات تحتاج في هذا الوقت إلى الضوء، لذا يتم استخدام بدائل الضوء الاصطناعية في هذا الوقت من العام، وهو ما تسبب في ظهور الضوء الوردي في السماء.

وفي تصريحات إعلامية قال المتحدث باسم موقع «Thanet Earth» العالمي، في بيان رسمي بشأن التعليق على حدوث تلك الظاهرة: «باعتبارنا شركة محلية مسؤولة، فإننا نراقب باستمرار الطريقة التي تؤثر بها أعمالنا على المجتمع من حولنا وخلال ظروف جوية معينة سيكون هناك حتمًا بعض الضوء الذي ينعكس على السماء، خاصة عندما يكون هناك غطاء سحابي منخفض الكثافة فوق الأرض».