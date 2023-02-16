شريان تنمية يشق الصحراء الغربية.. ازدواج طريق سيوة بـ3.6 مليار جنيه

مشروع قومي عملاق ينفذ علي أرض محافظة مطروح، وهو ازدواج طريق مطروح سيوة، والذي يشق الصحراء الغربية، من جنوب مدينة مرسى مطروح إلى واحة آمون، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وتحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وهو أول طريق خرساني في المنطقة الغربية بمطروح.

قطاعات طريق مطروح سيوة

من جهته، قال اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن طريق سيوة مطروح أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتنمية سيوة، سياحيا وزراعيا وصناعيا واقتصاديا، والطريق بطول 300 كم، ومقسم إلي 6 قطاعات، كل منها يبلغ طولة 50 كم، ونعمل حاليا في القطاع الرابع من الكيلو 150 وحتى الكيلو 200 من اتجاه سيوة، وجرى الانتهاء من القطاعين الثاني والثالث، وجارٍ العمل في القطاع الأول بجانب الرابع، وسيجرى تباعا طرح القطاعين الخامس والسادس.

3.6 مليار جنيه

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن طريق سيوة 3 حارات، بعرض 11 متر وربع، الحارة 3.75، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، وبتكنولوجيا متقدمة في الرصف الخرساني من خلال المواد المعالجة الموضوعه في الخرسانة، من حديد وإضافات أخري تزيد من الصلابة والقوة، ويعظم الفايدة الاستراتيجي من الطريق، والعمر الافتراضى الطويل للطريق، مع تحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل البضائع مثل الملح الخام الذي يجرى تصديره من سيوة، ونقله إلى بعض الموانئ خارج محافظة مطروح.

الرصف الخرساني

ورصدت كاميرا «الوطن» ملحمة الرصف الخرساني في القطاع الرابع، الذي ينفذ على مدار اليوم، تحت إشراف المهندسين والفنيين بجهاز التعمير في وزارة الإسكان.