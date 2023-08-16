طريق «سيوة – جغبوب» بمطروح.. شريان تنمية لتنشيط حركة التجارة بين مصر وليبيا

سهلّت الدولة حركة النقل والتجارة مع ليبيا من خلال طريق «سيوة – جغبوب» بمطروح، والذي تكلف 713 مليون جنيه بمساحة 90 متر طولي، ويهدف الطريق إلى ربط منطقة سيوة وطريق «الواحات البحرية – مطروح» بمنطقعة جغبوب على الحدود الدولية الغربية مع ليبيا الشقيقة وليكون بديلاً عن استخدام الطرق والمدقات الوعرة ولتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقتين ويبلغ طول الطريق 90 كيلومترا بعرض 34 مترا باتجاهين وحارتين مروريتين في كل اتجاه وجزيرة وسطى بعرض 11 مترا.

طريق «سيوة – جغبوب» بمطروح

لم تكتف الدولة بإنشاء طريق «سيوة – جغبوب» بمطروح، بل عملت أيضا على تنفيذ طريق جنوب مارينا بتكلفة 329 مليون جنيه بمساحة 10 كيلومتر، الذي يأتي ضمن مشروعات طرق وكباري بالمرحلة من مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2.54 مليار جنيه تقريبا.

وتشمل المشروعات تحويل مسار الطريق الساحلي الدولي «الإسكندرية – مطروح» بطول 38 كيلومتر بتكلفة قدرها 736 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تخطت الـ95 %، وتشمل المشروعات تحويل طريق جنوب مارينا بطول 10 كيلومتر بتكلفة 329 مليون جنيه.

رفع كفاءة طريق «الإسكندرية – مطروح الساحلي»

كما عملت الدولة على رفع كفاءة طريق «الإسكندرية – مطروح الساحلي»، إذ جرى إجراء أعمال الصيانة الوقائية للطريق في المسافة من منطقة فوكا إلى مطروح بطول 60 كيلومتر مزدوج ويهدف المشروع إلى صيانة الطريق المزدوج الحالي بعرض 11 متر في كل اتجاه مع وجود جزئية في منتصف الطريق، ويمثل هذا الطريق جزءا من الطريق الساحلي ليربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح يخدم حركة السياحة الشاطئية والحركة التجارية، وجرى تقوية وتغطية طريق «سيدي براني – السلوم» بطول 25 كيلومترا.