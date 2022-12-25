إنشاء أول كافتيريا صديقة للبيئة على طريق سيوة الخرساني الجديد «صور»

أعلن اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، الانتهاء من إنشاء أول كافيتريا صديقة للبيئة في منطقة «بئر النص» من خلال محافظة مطروح، وذلك على طريق «سيوة- مطروح» الصحراوي، عند علامة الكيلو 145.

طريق سيوة الخرساني

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع إنشاء كافتيريا «بئر النص» ضمن مشروع طريق مطروح- سيوة الجديد الرصف الخرسانى، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، برئاسة اللواء محمود نصار، وينفذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وهو مشروع قومي لازدواج طريق سيوة، ومقسم إلى عدة قطاعات جري الانتهاء من قطاعين ونعمل في القطاع الثالث بطول 50 كم.

2 مليون جنيه تكلفة الإنشاء

وأضاف «أبو عمر»، أنه جرى الانتهاء من عمل التشطيبات النهائية بمشروع إنشاء كافيتريا طريق سيوة بتكلفة استثماريه بلغت 2 مليون جنيه، وبالتنسيق مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعد أن جرى إزالة الكافتيريا القديمة التي كانت مقامة في موقع قريب منها، وذلك بسبب تعارضها مع مسار الطريق الجديد وازدواج طريق «مطروح - سيوة» خلال تنفيذ الرصف الخرساني.

رسومات جديدة

وأشار إلى تنفيذ المشروع من خلال شركة جديدة طبقا لرسومات هندسية، من خلال المكتب الفني للجهاز، موضحا أنه يجرى استكمال مشروع ازدواج الطريق الخرساني العملاق، وسيتم تسليم الكافيتريا للمحافظة تمهيداً لافتتاحها وتشغيلها.