هبة الأباصيري تزور مستشفى بهية في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي (فيديو)

شاركت الإعلامية هبة الأباصيري جمهورها، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لها أثناء زيارتها محاربات السرطان في مستشفى بهية.

وعلقت على الفيديو قائلة: «زيارة غالية من الإعلامية هبة الأباصيري اللي حرصت على دعم محاربات بهية في شهر التوعية بسرطان الثدي، شهر أكتوبر شهر التوعية بمرض سرطان الثدي ومبادرة 10 آلاف جلسة كيماوي مجانية لمحاربات السرطان».

هبة الأباصيري تشيد بالعلمين

عبَّرت الإعلامية هبة الأباصيري، عن فرحتها الشديدة بمدينة العلمين الجديدة والتطور الذي تشهده مصر حاليًا، قائلة «حاسة إني عايشة في بلاد برا، واللي سافر زيي هيفهم قصدي إيه».

وأضافت «الأباصيري»، من خلال تقديمها برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «CBC»: «كأني قاعدة في الأماكن اللي كنت بروحها بره مصر، وأقول عاوزين مكان زي ده في مصر ودلوقتي بقى عندنا أحلى منه».