رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هبة الأباصيري: نجاح باهر لحفل غالية بن علي وهشام خارما بمحكى القلعة

كتب:

مريم جاد
05:31 م | الإثنين 04 سبتمبر 2023
غالية بن علي هوشام خرما

غالية بن علي هوشام خرما

قالت هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إنه كان هناك  إقبال كبير ونجاح باهر بحفلة الموسيقار «هشام خرما» والمغنية التونسية «غالية بن علي»، واستمتع  جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31  بتلك الحفلة.

غالية بن علي تألقت بمهرجان القلعة

وأضافت «الأباصيري» خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «CBC»، أن غالية بن علي تألقت بالحفل وبدأت بتتر فيلم «مصر» وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير وقدمت مجموعة من الأغاني المصرية والتونسية منها: «أنا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لاموني».

هشام خرما يتألق بمؤلفات خاصة بروح العصر

وتابعت هبة الأباصيري، أن الموسيقار هشام خرما قدم على آلتي البيانو والكي بورد عددا من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر منها: «أندلس، بداية الرحلة، وادي الملوك، البداية، كون، خلخال، الحكاية، الإيمان، مراكش، استمر، الغروب» وغيرها من المؤلفات المتميزة له.

وشكرت القائمين على تنفيذ مثل تلك الحفلات والمهرجانات، وخاصة تنظيم دار الأوبرا المصرية لمهرجان القلعة برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية.

اقرأ المزيد:

ناقد فني: مهرجان القلعة في دورته الحالية متنوع وجمع كل العرب

عبير نعمة ومحمد محسن وكريم جوهر في مهرجان القلعة الثلاثاء

وليد توفيق: مشاركتي في مهرجان القلعة تعني لي الكثير

وليد توفيق: مهرجان القلعة له قيمة فنية كبيرة

سعيد الأرتيست يبدأ حفله في مهرجان القلعة بـ«إحنا الشباب»

وليد توفيق يغني لمصر ولبنان خلال حفله في مهرجان محكى القلعة

«مهرجان العلمين» و«محكى القلعة».. الترفيه للجميع

وليد توفيق ينشر فيديو من بروفات حفله في مهرجان القلعة

غالية بن علي وهشام خرما على مسرح مهرجان القلعة اليوم

المطرب عزيز مرقة من مهرجان القلعة لـ قناة الحياة: أتجه إلى التمثيل قريبا
بقلم مريم جاد