هبة الأباصيري: نجاح باهر لحفل غالية بن علي وهشام خارما بمحكى القلعة

قالت هبة الأباصيري، مقدمة برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إنه كان هناك إقبال كبير ونجاح باهر بحفلة الموسيقار «هشام خرما» والمغنية التونسية «غالية بن علي»، واستمتع جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 بتلك الحفلة.

غالية بن علي تألقت بمهرجان القلعة

وأضافت «الأباصيري» خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الإثنين، على فضائية «CBC»، أن غالية بن علي تألقت بالحفل وبدأت بتتر فيلم «مصر» وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير وقدمت مجموعة من الأغاني المصرية والتونسية منها: «أنا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لاموني».

هشام خرما يتألق بمؤلفات خاصة بروح العصر

وتابعت هبة الأباصيري، أن الموسيقار هشام خرما قدم على آلتي البيانو والكي بورد عددا من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر منها: «أندلس، بداية الرحلة، وادي الملوك، البداية، كون، خلخال، الحكاية، الإيمان، مراكش، استمر، الغروب» وغيرها من المؤلفات المتميزة له.

وشكرت القائمين على تنفيذ مثل تلك الحفلات والمهرجانات، وخاصة تنظيم دار الأوبرا المصرية لمهرجان القلعة برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية.