الإعلامية هبة الأباصيري: القناة الوثائقية» تضم مئات من المواد الحديثة

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن إطلاق القناة الوثائقية سيكون في الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، وهي تابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعد أول قناة مصرية تنطلق في هذا المجال.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على شاشة CBC: «الخبر ده من أهم الأخبار اللي بتهم العالم العربي كله، والقناة ستضم مئات من الساعات من المواد الوثائقية الحديثة التي تبث للمرة الأولى للمشاهد المصري والعربي».

سلسلة وثائقية عن صناعة المسلسلات في أمريكا

وتابعة هبة الأباصيري: «هتكون فيه سلسلة وثائقية عن صناعة المسلسلات في التليفزيون الأمريكي، التي تغطي أحدث وأشهر المسلسلات الأمريكية».

واستطردت: «القناة أكدت أن المواد المستحوذ عليها فيها تنوع كبير وتغطي موضوعات مختلفة تجعل شاشتها في النهاية وجبة معرفية متكاملة للمشاهدة».

أفلام حاصلة على جوائز

تبدأ أول قناة وثائقية مصرية بثها الأحد المقبل في الثامنة مساء، إذ نجحت القناة في الاستحواذ على مجموعة من الأفلام الوثائقية التي حظيت بتقدير عالمي.

وأوضحت قناة «الوثائقية» التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حاصلة على جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأنّ هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.