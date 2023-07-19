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هبة الأباصيري عن مدينة العلمين الجديدة: «بقا عندنا أماكن أحلى من بلاد بره»

كتب:

مريم جاد
05:53 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يعرض لقطات من مدينة العلمين

برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» يعرض لقطات من مدينة العلمين

عبرت الإعلامية هبة الأباصيري، عن فرحتها الشديدة بمدينة العلمين الجديدة  والتطور الذي تشهده مصر حاليًا، قائلة «حاسة إني عايشة في بلاد برا، واللي سافر زيي هيفهم قصدي إيه».

مصر تشبه بلاد الخارج في تطورها

وأضافت «الأباصيري»، من خلال تقديمها برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «CBC»: «كأني قاعدة في الأماكن اللي كنت بروحها بره مصر، وأقول عاوزين مكان زي ده في مصر ودلوقتي بقى عندنا أحلى منه».

وتابعت حديثها، بأن من أهم عناصر نجاح مشروع مهرجان العلمين الجديد، هي التميز والتخطيط، لافتة إلى أن المهرجان سيصبح حديث الجميع حول العالم نتيجة الأحداث القائمة به.

حفلات موسيقية من فنانين الوطن العربي

وأشارت هبة، إلى وجود عدد كبير من الحفلات ونجوم العالم العربي يشاركون بالمهرجان، ومن أبرز حفلاته، حفل الفنان تامر حسني، وانتظار العديد من الجماهير له، وأيضا حفلات إليسا وراغب علامة ونانسي عجرم، بالإضافة إلى حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت.

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بقلم مريم جاد