الرئيس السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة القاهرة للسلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من زعماء العالم من بينهم شارلي ميشال رئيس المجلس الأوروبي.

كما استقبل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت قمة القاهرة للسلام عقدت اليوم لمناقشة التطورات في قطاع غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحضرها ما يقرب من 35 من زعماء العالم.