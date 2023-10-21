السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة القاهرة للسلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددا من زعماء العالم من بينهم جورجيا ميلوني رئيس وزراء إيطاليا.

كما استقبل أيضا شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، واستقبل كذلك أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت قمة القاهرة للسلام قد عقدت اليوم لمناقشة التطورات في قطاع غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحضرها ما يقرب من 35 من زعماء العالم.