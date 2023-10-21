حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر صورا من قمة القاهرة للسلام: لأجل غزة

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، 35 صورة لقمة القاهرة للسلام، التي انعقدت اليوم، بمشاركة دولية واسعة، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.

وذكرت الحملة أن قمة القاهرة للسلام جاءت استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من دول العالم والمنظمات الدولية.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، أن مصر تعمل على إحلال السلام في المنطقة، مبرزة إشادة قادة العالم بقمة القاهرة للسلام اليوم السبت.

وأبرزت الحملة المشاركات الخاصة برؤساء الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة.