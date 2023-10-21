حماة الوطن بالفيوم: قمة القاهرة للسلام وضعت خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

إشادات واسعة من مختلف الأحزاب السياسية، والمؤسسات، والأشخاص، حظيت بها قمة القاهرة للسلام التي عُقدت اليوم، بمشاركة العديد من الدول لوضع حلول عاجلة وعادلة للقضية الفلسطينية، خصوصًا أنّها جمعت الكثير من دول العالم العربي والغربي من اتفقت توجهاتهم، ومن اختلفت جميعهم في مكان واحد على أرض مصر، وكان لمصر الكلمة العليا.

قال الحسيني مصطفى محمد أمين عام حزب حماة الوطن بالفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قمة «القاهرة للسلام» عكست مدى قوة مصر ومكانتها إقليميًا ودوليًا، وهي عودة جديدة لمائدة الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين مرة أخرى.

عدم تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وشدد الحسيني مصطفى على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والتمسك بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة طبقًا لمقررات الشرعية الدولية، حيث إنّ المفاوضات هي السبيل المشروع للوصول إلى حقهم المسلوب وإنهاء هذا الصراع.

دخول المساعدات نقطة إيجابية لمصر

وأضاف أمين حماة الوطن بمحافظة الفيوم، إنّ دخول بعض المساعدات الإنسانية اليوم هي نقطة إيجابية لمصر، خصوصًا إنّها تمسكت بها منذ اندلاع الاعتداءات الصهيونية، وما زالت متمسكة بها حتى الآن.

الرئيس السيسي وضع خارطة طريق للأزمة

وأكد أمين حماة الوطن، أنّ ما جاء في كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة «القاهرة للسلام» تمثل خارطة طريق لهذه الأزمة الإنسانية التي أصبحت نقطة سوداء في تاريخ الأمم.

وشدد على أنّ أي محاولة لطمس القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين بصورة قسرية خارج أرضهم لن يحدث، وهذا يضاعف ويزيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، موجهًا التحية لكافة الجهود التي تبذلها دول العالم المخلصة للسلام والتي تقف إلى جانب الحق المشروع للشعب الفلسطيني.

وجه التحية للفلسطينيين

ووجه «الحسيني» التحية للشعب الفلسطيني الأبي، على صموده تجاه الاعتداءات الصهيونية الغاشمة، وحرصه على الدفاع عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفقًا لما أقرته الشرعية الدولية.

وشدد على أنّ كل كوادر حزب حماة الوطن بالفيوم والمحافظات المختلفة يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة في اتخاذ القرارات اللازمة لحل القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.