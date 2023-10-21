نقيب الزراعيين بالفيوم: القاهرة للسلام وضعت حلولا لإشاعة السلام بالعالم

أشاد الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين، وأمين الزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بقمة القاهرة للسلام، ودورها في محاولة إنهاء النزاع والحرب بالمنطقة، فضلًا عن تأكيد دور مصر البارز دوليًا وليس عربيًا أو إقليميًا فقط، خصوصًا بعدما تمكنت من تجميع عدد كبير من مختلف أنحاء العالم حتى ولو كان هناك بينهم اختلافات في وجهات النظر.

وأشار إلى أنّ قمة القاهرة للسلام، يعد خطوة مهمة في طريق حل الأزمة الفلسطينية، سواء من خلال وقف إطلاق النيران والاعتداءات المستمرة على أهالي قطاع غزة، أو من خلال تسهيل نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

قمة السلام أظهرت الجانب الإنساني للرئيس

أوضح شيلابي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قمة القاهرة للسلام كشفت الجانب الإنساني الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنّ كلمته ككل تضمنت حديث الرئيس عن الجوانب الإنسانية، وحقوق الانسان بصورة كبيرة، وعدم الكيل بمكيالين.

قمة القاهرة تؤكد دور مصر الريادي في السلام

وشدد أمين الزراعة والموارد المائية بحزب مستقبل وطن، على إنّ قمة القاهرة للسلام تؤكد وتظهر دور مصر القيادي وشديد الوضوح في إشاعة السلام بالمنطقة بل وبالعالم أجمع، مُوضحًا أنّ أكبر ما يثبت ذلك هو نجاح مصر في تجميع الكثير من دول العالم حتى ذوي التوجهات المختلفة، حتى تنقل رسائل لحكوماتها وشعوبها تتضمن الحديث عن الحقوق العادلة للفلسطينيين، وأهمية وضرورة السماح بإرسال الإغاثات.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح

وأضاف أنّ موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية واضح جدًا وقوي منذ بدايتها وليس خلال الأزمة الحالية فقط، مُشيرًا إلى أنّ مصر لإنهاء الصراع الدائر في فلسطين فقط، ولكنها تسعى لجلب وإحلال السلام في المنطقة ككل، من خلال وضع حلول جذرية للقضاء على الصراعات، وإشاعة الاستقرار بالمنطقة، وبالتالي سيسود السلام ويعود العالم إلى طبيعته دون حروب أو صراعات أو توترات.

وختم حديثه قائلًا إنّ تنظيم ونجاح قمة القاهرة للسلام، يبرز دور مصر وأهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد إنّ مصر ذات سيادة ودولة هامة في العالم كله، وليس في المنطقة العربية فقط.

وأكد على دعمه وتفويضه للرئيس السيسي في الحفاظ على أرض سيناء، وإعلاء سيادة مصر، ومنع تهجير أهل غزة لسيناء.