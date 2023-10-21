حزب الغد: عبور مساعدات الإغاثة لأهلينا في غزة تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية

ثمن إسماعيل محمد، سكرتير عام حزب الغد، نجاح دخول المرحلة الأولى من مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأشقاء، موضحا أن فتح معبر رفح لمرور مساعدات الإغاثة لأهلينا في غزة، تتويج للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر دائما ترعى السلام وتدعمه في المنطقة بأكملها.

مصر دائما وأبدا داعمة وداعية للسلام

وأكد سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بالتزامن مع مؤتمر القاهرة للسلام، يبعث برسالة قوية مفادها أن مصر دائما وأبدا داعمة وداعية للسلام، مؤكدا دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والتي على رأسها قمة القاهرة للسلام المٌنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية.

كلمة الرئيس اليوم وضعت المجتمع الدولي في المشهد

وقال إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر قمة القاهرة للسلام، حملت رسائل واضحة للعالم أكمل، ووضعت المجتمع الدولي في المشهد، وأمام مسؤولياته، من خلال تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار.

واتسمت بالمكاشفة والوضوح عن رؤية مصر وتمسكها بحل القضية، الرافض لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا وأن الحل هو العدل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة وأن مصر لم تألو جهدا ليلا ونهارا لإيصال المساعدات لغزة ولم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله.