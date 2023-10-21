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وزير الخارجية الأسبق: قمة القاهرة للسلام أعادت القضية الفلسطينية لبؤرة الاهتمام الدولي

كتب:

حسن سمير
08:54 م | السبت 21 أكتوبر 2023
السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق عن أهم رسائل قمة القاهرة للسلام، قائلا: «أهم رسالة هي إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى بؤرة الاهتمام الدولي».

شهدنا تراجعا بالاهتمام الإقليمي

وأضاف السفير محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية on اليوم السبت: «شهدنا تراجعا بالاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية منذ 2011 وحتى الآن، وما تم اليوم، هو إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى صدارة أولويات المجتمع الدولي».

مصر قدمت محددات خاصة للمستقبل القريب

وأشار إلى أن مصر قدمت محددات خاصة للمستقبل القريب والبعيد والعالم كله وصلت له هذه الرسائل، مضيفا: «عملية تصفية القضية الفلسطينية والاجتياح البري لغزة، به مبالغة كبيرة جدا».

 

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