قصواء الخلالي: مصر حققت نجاحا كبيرا في قمة القاهرة للسلام تجاه القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن اليوم يعد يوما مميزا في تاريخ مصر، وفارق في تاريخ القضية الفلسطينية، وعلى مر الفترات، لافتة إلى أن مصر استطاعت أن تنجح نجاحا كبيرا بهذه القمة، في الوصول إلى ما يحدث حقيقة في الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني.

إيجاد حلول سريعة في المشهد العبثي الجاري

أضافت «قصواء»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، أن مصر استطاعت أن تفرض إرادتها ورؤيتها في حل القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول سريعة في المشهد العبثي الجاري من ناحية الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت أن تجمع العالم من اتجاهات مختلفة، والقارات كلها كانت ممثلة في طاولة مصر اليوم، أو طاولة قمة القاهرة للسلام، حيث دعا الرئيس السيسي لدول العالم أجمع لحضور هذه القمة.

ولفتت إلى أنه حضرت جميع الاتجاهات الأيدولوجية والفكرية والسياسية على الطاولة المصرية، لمناقشة إلى أين تصل القضية الفلسطينية حال استمرار هذا العبث الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.