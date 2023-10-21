رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أستاذ علوم سياسية: قمة القاهرة للسلام أعادت الزخم للقضية الفلسطينية

كتب:

محمد أيمن سالم
08:22 م | السبت 21 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام

كشف الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة القاهرة للسلام عقدت في وقت صعب، والرئيس السيسي حاول من خلالها إعادة إحياء القضية الفلسطينية.

بيان الرئاسة المصرية 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بيان الرئاسة المصرية معبر عن إرادة مصر وموقفها منذ بداية الأزمة ورغبة شعبها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم المساس بالأمن القومي.

وأكد أن السماح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم يعني العودة إلى الخطر الأكبر الذي تم في 1948، وهو رحيل أهالي فلسطين وبنى المحتل مستوطنات.

وأوضح أن قمة القاهرة للسلام نجحت، ومسألة صدور بيان ختامي من عدمه لن يغير من الأمر شيئا، ونجحت في جعل القضية الفلسطينية تعود إلى مسارها الأول وتعتلي الصدارة عالميًا.

اقرأ المزيد:

قمة القاهرة للسلام.. حلول حاسمة أمام العالم

«برلمانية»: قمة القاهرة للسلام تؤكد سيادة مصر على أرض سيناء

باحث استراتيجي يوضح أهداف قمة القاهرة للسلام: إيقاف سفك الدماء ومنع تهجير أهالي غزة

برلماني: قمة القاهرة للسلام تقضي على مخططات تصفية القضية الفلسطينية

إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية بعلمي مصر وفلسطين وشعار قمة القاهرة للسلام

النائب محمد عبد العزيز: قمة القاهرة للسلام أكدت على رفض تهجير الفلسطينيين
بقلم محمد أيمن سالم