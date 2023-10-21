«السنيورة»: المجتمع الدولي شريك مع انتهاكات إسرائيل المتكررة على مدار 75 عاما

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن المجتمع الدولي شريك في التغاضي عن انتهاكات إسرائيل على مدار 75 عامًا، ويجب تغيير وجهة نظر المجتمع الدولي بشأن إسرائيل، وتوثيق مخالفتها للمعايير والمواثيق الدولية.

إسرائيل متهمة بارتكاب العديد من المذابح

أوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل متهمة بارتكاب العديد من المذابح، مثل صبرا وشاتيلا وقانا، وما زالت مستمرة في نهجها، وهناك ملامح تغيير بسيطة داخل المجتمع الغربي، مشددًا على أن هذه المعركة يجب أن نخوضها وننتصر فيها.

يجب رفع لواء المفاوضات بعد قمة القاهرة للسلام

ولفت «السنيورة» إلى أن اليوم في ظل قمة القاهرة، نشهد مشهدًا مهما جدًا من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، كما يجب رفع لواء المفاوضات بعد قمة القاهرة للسلام، والتوجه لحل الدولتين.