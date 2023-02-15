فؤاد السنيورة لـ قناة القاهرة الإخبارية: الرئيس رفيق الحريري ضحى لإنقاذ لبنان

قال فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن الرئيس رفيق الحريري تسلم لبنان بلدا مدمرا بكل معنى الكلمة، فقد كانت واقعة تحت تأثير النظام السوري، والرئيس حافظ الأسد، ولكنه أيضا كان لديه كمية كبرى من المشكلات بداية من أنه كان يتوجب على الدولة اللبنانية في نهاية عام 1992 دفع دين عام قدره 3 مليارات دولار، وكان على الرئيس الحريري أن ينظر في كيفية معالجة هذه المشكلات المتعاظمة.

انهيار في المستوى المعيشي

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «مشكلات الحالة الاجتماعية التي وصل إليها اللبنانيون آنذاك من انهيار في المستوى المعيشي، كما كان لديهم توقعات وآمال لإنقاذهم».

الرئيس الحريري كان محبا لبلده

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أن الرئيس الحريري كان محبا لبلده وصاحب مبادرات وضحى من أجل لبنان قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، ولكن واجهته مشكلات تقتضي تدبير الموارد، وهذا ما سعى إليه، وكان همه استعادة دولة لبنان واستعادة قرارها الحر، وكان يريد النهوض بلبنان ويسعى لاقتناص الفرص.